***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 12.983.814 7.767.528Satışların Maliyeti-8.500.972 -5.299.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.482.842 2.467.718BRÜT KAR (ZARAR)4.482.842 2.467.718Genel Yönetim Giderleri-570.825 -487.243Pazarlama Giderleri-2.285.710 -1.534.375Araştırma ve Geliştirme Giderleri-87.472 -72.718Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 890.017 575.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -750.728 -175.410ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.678.124 773.024Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.273 895Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2.596 -675Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 4.543 7.536FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.682.344 780.780Finansman Gelirleri23 1.776.185 694.084Finansman Giderleri24 -2.164.273 -1.166.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.294.256 308.404Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-194.064 -48.959Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -220.655 -76.079Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 26.591 27.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.100.192 259.445DÖNEM KARI (ZARARI)1.100.192 259.445Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.457 3.711Ana Ortaklık Payları1.092.735 255.734Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,61700000 0,37800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,61700000 0,37800000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.724.120 769.474Dönem Karı (Zararı)1.100.192 259.445Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.100.192 259.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.452.254 737.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler344.989 281.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 32.505 15.750Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.836 -60.988Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -178.832Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 515.836 117.844Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler233.680 340.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -98.848 -33.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 332.528 373.477Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-19.125 -11.888Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23,24 -75.343 31.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler221.934 97.778Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23,24 221.934 97.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -4.543 -7.536Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 194.064 48.959Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 440 -127Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23,24 7.817 2.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.233.638 -207.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.606.086 341.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.088.414 -192.842Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.935 -147.645Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.850.457 22.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-36.927 -180.810Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34 -8.942Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)16.760 24.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-324.527 -64.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.681.192 789.829Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.928 -20.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-422.177 -273.934İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -38.220 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.928 29.134Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-395.885 -303.068Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-565.407 60.122Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.184.809 2.225.060Kredilerden Nakit Girişleri6 984.809 2.225.060İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 1.200.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -898.510 -1.720.904Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -86.074 -77.873Türev Araçlardan Nakit Girişleri-159.833 -39.221Ödenen Temettüler-1.500.000 0Ödenen Faiz-202.887 -365.169Alınan Faiz104.905 41.087Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23,24 -7.817 -2.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.711.704 555.662Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi928.555 341.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.783.149 897.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.988.227 6.922.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.205.078 7.820.130Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.213.040 12.002.246Ticari Alacaklar15.733.844 12.149.445İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 145.250 103.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 15.588.594 12.046.292Türev Araçlar7 8.907 27.354Stoklar10 10.124.948 7.095.622Peşin Ödenmiş Giderler16 541.718 496.783Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 154.231 143.032Diğer Dönen Varlıklar19 1.410.133 1.146.367ARA TOPLAM38.186.821 33.060.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.186.821 33.060.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.480 5.614Ticari Alacaklar69.144 68.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 69.144 68.225Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 709.691 6 25 1.018.647 833.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.816.354 13.488.195TOPLAM VARLIKLAR53.003.175 46.549.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.453.580 4.840.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.467.681 5.390.255Ticari Borçlar12.144.728 9.645.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 970.515 995.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.174.213 8.649.373Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 452.375 492.554Diğer Borçlar1.154.461 726.074İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.154.461 726.074Türev Araçlar7 49.584 8.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 128.770 7.736Kısa Vadeli Karşılıklar1.263.510 977.478Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.263.510 977.478Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.851.004 1.738.729ARA TOPLAM27.965.693 23.826.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.965.693 23.826.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.366.191 6.844.348Uzun Vadeli Karşılıklar755.478 709.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar417.828 419.517Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 337.650 289.640Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 789.587 563.071Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 636.839 581.706TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.548.095 8.698.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.513.788 32.525.198ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.255.463 13.820.045Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-300.934 -293.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-300.934 -293.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-304.775 -298.280Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.841 4.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.106.875 4.256.620Yabancı Para Çevrim Farkları6.164.029 5.225.745Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.057.154 -969.125Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)839 -3.072Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.057.993 -966.053Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 555.736 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.641.116 5.439.898Net Dönem Karı veya Zararı1.092.735 2.847.839Kontrol Gücü Olmayan Paylar233.924 203.801TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.489.387 14.023.846TOPLAM KAYNAKLAR53.003.175 46.549.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 -64.737 255.734 255.734 167.918 18.204 186.122Dönem Karı (Zararı)255.734 255.734 255.734 3.711 259.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-75.826 0 -64.737 0 -87.816 14.493 -73.323Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -251.217 2.470 -248.747 0 0 0 0 0 -248.747 3.622.121 0 0 0 -811.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.810.267 409.115 0 0 0 4.515.065 1.180.567 5.695.632 9.826.202 175.889 10.002.091Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Transferler146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 0 850.255 1.092.735 1.092.735 1.935.418 30.123 1.965.541Dönem Karı (Zararı)1.092.735 1.092.735 1.092.735 7.457 1.100.192Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 0 850.255 0 842.683 22.666 865.349Kar Payları-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -304.775 3.841 -300.934 0 0 0 0 0 -300.934 6.164.029 0 0 0 -1.057.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.106.875 555.736 0 0 0 6.641.116 1.092.735 7.733.851 14.255.463 233.924 14.489.387Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.100.192 259.445DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.572 -23.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.619 -29.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-387 567Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.134 28Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.568 5.926Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.511 5.927Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi57 -1Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar872.921 -50.244Yabancı Para Çevrim Farkları933.439 19.322Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.335 -10.540Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.335 -10.540Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-114.926 -86.831Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar29.554 6.382Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.043 122Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)27.511 6.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.519 21.423Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-467 2.320Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22.986 19.103DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)865.349 -73.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.965.541 186.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.123 18.204Ana Ortaklık Payları1.935.418 167.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931007BIST