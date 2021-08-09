***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 27.518.228 15.599.657 14.534.414 7.832.129Satışların Maliyeti-18.642.175 -10.723.769 -10.141.203 -5.423.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.876.053 4.875.888 4.393.211 2.408.170BRÜT KAR (ZARAR)8.876.053 4.875.888 4.393.211 2.408.170Genel Yönetim Giderleri-1.251.830 -903.576 -681.005 -416.333Pazarlama Giderleri-4.855.571 -2.967.479 -2.569.861 -1.433.104Araştırma ve Geliştirme Giderleri-181.757 -144.917 -94.285 -72.199Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.351.002 1.007.053 460.985 432.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.192.606 -381.707 -441.878 -206.297Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.745.291 1.485.262 1.067.167 712.238Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.423 228.244 1.150 227.349Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.765 -1.451 -169 -776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -13.403 24.658 -17.946 17.122FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.732.546 1.736.713 1.050.202 955.933Finansman Gelirleri24 2.555.708 1.485.460 779.523 791.376Finansman Giderleri25 -3.410.460 -2.388.035 -1.246.187 -1.221.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.877.794 834.138 583.538 525.734Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-236.447 -166.130 -42.383 -117.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -372.764 -141.749 -152.109 -65.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 136.317 -24.381 109.726 -51.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.641.347 668.008 541.155 408.563DÖNEM KARI (ZARARI)1.641.347 668.008 541.155 408.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.986 5.651 10.529 1.940Ana Ortaklık Payları27 1.623.361 662.357 530.626 406.623Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 2,40200000 0,98000000 0,78500000 0,60200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 2,40200000 0,98000000 0,78500000 0,60200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.325.585 2.904.991Dönem Karı (Zararı)1.641.347 668.008Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.641.347 668.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.920.740 1.529.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler725.727 578.332Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler31 46.223 34.292Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31 1.077.169 136.606Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler606.952 649.923Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -146.091 -72.548Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 753.043 722.471Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-32.440 -37.521Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24,25 -8.969 54.805Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24,25 245.252 193.184Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler245.252 193.184Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 13.403 -24.658Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 236.447 166.130Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -541 -202İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -226.498Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24,25 11.517 4.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.786.228 759.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.801.992 509.181Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.258.009 -265.909Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.642 -148.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.442.163 352.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-21.272 -152.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.406 -17.921Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)21.471 29.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.353 452.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.224.141 2.956.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)-101.444 -51.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.261.606 -309.468Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 275.778Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3,20 -3.347.585 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -38.220 -35.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.017 34.013Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-908.983 -584.031Alınan Temettüler12 11.165 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.905.396 -988.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.000.296 2.571.435Kredilerden Nakit Girişleri7 3.877.960 2.571.435İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 5.122.336 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.662.635 -2.465.096Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -246.907 -146.929Türev Araçlardan Nakit Girişleri-231.926 -208.258Ödenen Temettüler-1.513.222 -27.086Ödenen Faiz-587.789 -784.876Alınan Faiz159.096 76.803Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24,25 -11.517 -4.663YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.681.795 1.606.853Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.436.045 713.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.245.750 2.320.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.988.227 6.922.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.742.477 9.243.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.743.491 12.002.246Ticari Alacaklar17.175.878 12.149.445İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 175.116 103.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 17.000.762 12.046.292Türev Araçlar8 38.205 27.354Stoklar11 12.508.504 7.095.622Peşin Ödenmiş Giderler17 561.678 496.783Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 164.281 143.032Diğer Dönen Varlıklar20 1.543.894 1.146.367ARA TOPLAM42.735.931 33.060.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.735.931 33.060.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 3.863 5.614Ticari Alacaklar37.831 68.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 37.831 68.225Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 685.753 648.016Maddi Duran Varlıklar13 8.443.852 7.296.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.633.379 4.553.004Şerefiye1.528.168 989.060Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 4.105.211 3.563.944Peşin Ödenmiş Giderler17 103.855 83.484Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.208.284 833.284Diğer Duran Varlıklar20 2.986.099 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.102.916 13.488.195TOPLAM VARLIKLAR61.838.847 46.549.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.480.308 4.840.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.059.482 5.390.255Ticari Borçlar14.059.295 9.645.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 1.448.169 995.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 12.611.126 8.649.373Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 525.220 492.554Diğer Borçlar10 750.229 726.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 750.229 726.074Türev Araçlar8 32.002 8.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 99.834 7.736Kısa Vadeli Karşılıklar1.451.768 977.478Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.451.768 977.478Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.249.422 1.738.729ARA TOPLAM30.707.560 23.826.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.707.560 23.826.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 13.243.969 6.844.348Türev Araçlar8 2.081 0Uzun Vadeli Karşılıklar802.323 709.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar483.084 419.517Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 319.239 289.640Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 817.835 563.071Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 769.231 581.706TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.635.439 8.698.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.342.999 32.525.198ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.251.446 13.820.045Ödenmiş Sermaye21 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları21 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-317.773 -293.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.773 -293.362Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-321.029 -298.280Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.256 4.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.589.071 4.256.620Yabancı Para Çevrim Farkları6.717.803 5.225.745Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.128.732 -969.125Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.903 -3.072Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.125.829 -966.053Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 555.736 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.641.116 5.439.898Net Dönem Karı veya Zararı1.623.361 2.847.839Kontrol Gücü Olmayan Paylar244.402 203.801TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.495.848 14.023.846TOPLAM KAYNAKLAR61.838.847 46.549.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Transferler0 924.833 -924.833 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 662.357 662.357 1.061.705 30.359 1.092.064Dönem Karı (Zararı)662.357 662.357 662.357 5.651 668.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 0 399.348 24.708 424.056Kar Payları0 0 0 -27.086 -27.086Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -267.279 4.092 -263.187 0 0 0 0 0 -263.187 4.180.626 0 0 0 -868.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.311.871 409.115 0 0 0 5.439.898 662.357 6.102.255 10.719.989 160.958 10.880.947Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Transferler146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 -1.662 -24.411 -24.411 1.492.058 -159.607 0 1.332.451 1.623.361 1.623.361 2.931.401 53.823 2.985.224Dönem Karı (Zararı)1.623.361 1.623.361 1.623.361 17.986 1.641.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 -1.662 -24.411 -24.411 1.492.058 -159.607 0 1.332.451 0 1.308.040 35.837 1.343.877Kar Payları-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -13.222 -1.513.222Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -321.029 3.256 -317.773 0 0 0 0 0 -317.773 6.717.803 0 0 0 -1.128.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.589.071 555.736 0 0 0 6.641.116 1.623.361 8.264.477 15.251.446 244.402 15.495.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.641.347 668.008 541.155 408.563DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.411 -37.519 -16.839 -14.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.109 -49.153 -20.490 -19.553Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-250 147 137 -420Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.751 1.736 -617 1.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.699 9.751 4.131 3.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.610 9.838 4.099 3.911Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi89 -87 32 -86Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.368.288 461.575 495.367 511.819Yabancı Para Çevrim Farkları1.508.923 578.907 575.484 559.585Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.640 -7.394 -3.975 3.146Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.640 -7.394 -3.975 3.146Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-213.036 -162.704 -98.110 -75.873Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar20.371 15.342 -9.183 8.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)18.972 15.395 -8.539 9.135Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.399 -53 -644 -175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53.670 37.424 31.151 16.001Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi410 1.628 877 -692Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53.260 35.796 30.274 16.693DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.343.877 424.056 478.528 497.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.985.224 1.092.064 1.019.683 905.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar53.823 30.359 23.700 12.155Ana Ortaklık Payları2.931.401 1.061.705 995.983 893.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956256BIST