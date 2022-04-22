***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 28.164.395 12.983.814Satışların Maliyeti-19.477.778 -8.500.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.686.617 4.482.842BRÜT KAR (ZARAR)8.686.617 4.482.842Genel Yönetim Giderleri-1.312.152 -570.825Pazarlama Giderleri-4.929.141 -2.285.710Araştırma ve Geliştirme Giderleri-154.577 -87.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.901.218 890.017Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.470.073 -750.728ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.721.892 1.678.124Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.701 2.273Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -21.186 -2.596Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -8.748 4.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.696.659 1.682.344Finansman Gelirleri23 1.973.364 1.776.185Finansman Giderleri24 -3.218.575 -2.164.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.451.448 1.294.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-227.086 -194.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -352.588 -220.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 125.502 26.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.224.362 1.100.192DÖNEM KARI (ZARARI)1.224.362 1.100.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.777 7.457Ana Ortaklık Payları1.165.585 1.092.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,76200000 1,61700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.041.144 -1.724.237Dönem Karı (Zararı)1.224.362 1.100.192Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.224.362 1.100.192Dönem Net Karı ( Düzeltmeler24 742.268 332.528Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler21 -11.151 -19.125Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler562.165 -75.343Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14.044 221.934Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.044 221.934Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 8.748 -4.543Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 227.086 194.064Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 16.641 440Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13.705 7.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.149.677 -4.233.638Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.523.178 -3.606.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.672.516 -3.088.414Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-765.194 -44.935Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.720.050 2.850.457Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)201.513 -36.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.316 34Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)598 16.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-175.266 -324.527Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-824.773 -1.681.309Vergi İadeleri (Ödemeleri)-216.371 -42.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-730.569 -422.060İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -26.725 -38.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.512 11.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-822.887 -395.885Alınan Temettüler55.531 117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.135.822 -565.407İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.066.203 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.066.203 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.460.295 2.184.809Kredilerden Nakit Girişleri6 5.760.295 984.809İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 700.000 1.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.140.841 -898.510Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -349.298 -86.074Türev Araçlardan Nakit Girişleri-178.029 -159.833Ödenen Temettüler-1.384.556 -1.500.000Ödenen Faiz-276.784 -202.887Alınan Faiz84.943 104.905Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.705 -7.817YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-635.891 -2.711.704Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.313.730 928.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)677.839 -1.783.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.011.915 11.988.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.689.754 10.205.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.694.456 16.014.589Ticari Alacaklar28.926.188 23.411.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 350.134 269.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 28.576.054 23.142.238Türev Araçlar7 52.262 16.094Stoklar10 23.386.600 16.828.699Peşin Ödenmiş Giderler16 1.413.993 648.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 419.016 415.431Diğer Dönen Varlıklar19 2.765.042 2.259.652ARA TOPLAM73.657.557 59.594.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.657.557 59.594.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 11.045 10.531Ticari Alacaklar49.820 45.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 49.820 45.865Türev Araçlar7 15.649 19.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 835.803 855.409Maddi Duran Varlıklar12 14.377.842 13.125.336Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.473.814 9.417.763Şerefiye3.270.941 2.844.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.202.873 6.573.315Peşin Ödenmiş Giderler16 106.809 186.057Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.881.768 1.823.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.752.550 25.483.798TOPLAM VARLIKLAR102.410.107 85.078.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 14.624.620 10.584.261Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.696.292 2.459.839Ticari Borçlar27.353.481 19.669.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 2.685.041 1.592.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 24.668.440 18.076.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 975.276 775.090Diğer Borçlar1.309.924 1.245.608İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.309.924 1.245.608Türev Araçlar7 113.967 245.292Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 71.978 55.292Kısa Vadeli Karşılıklar2.645.617 2.087.963Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.645.617 2.087.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.623.301 3.379.248ARA TOPLAM55.414.456 40.501.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.414.456 40.501.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 19.930.137 19.535.399Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.086.245 935.609Uzun Vadeli Karşılıklar567.650 439.072Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 567.650 439.072Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.666.781 1.528.994Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 1.224.694 1.082.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.475.507 23.521.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.889.963 64.023.391ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.585.944 19.383.483Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Geri Alınmış Paylar (-)20 -2.281.469 -1.215.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.725.229 10.997.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-468.839 -383.505Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.900 6.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-481.830 -396.514Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.091 6.109Yabancı Para Çevrim Farkları14.194.068 11.381.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.060.306 -1.820.690Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.060.306 -1.820.690Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)29.167 15.080Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.089.473 -1.835.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.983.828 1.771.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.893.142 5.425.850Net Dönem Karı veya Zararı1.165.585 3.064.674Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.934.200 1.671.732TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.520.144 21.055.215TOPLAM KAYNAKLAR102.410.107 85.078.606Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Transferler146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 850.255 1.092.735 1.092.735 1.935.418 30.123 1.965.541Dönem Karı (Zararı)1.092.735 1.092.735 1.092.735 7.457 1.100.192Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 850.255 0 842.683 22.666 865.349Kar Payları-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -304.775 3.841 -300.934 -300.934 6.164.029 -1.057.154 5.106.875 555.736 6.641.116 1.092.735 7.733.851 14.255.463 233.924 14.489.387Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 -383.505 -390.405 11.381.483 -1.820.690 9.560.793 1.771.002 5.425.850 3.064.674 8.490.524 19.383.483 1.671.732 21.055.215Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 -383.505 -390.405 11.381.483 -1.820.690 9.560.793 1.771.002 5.425.850 3.064.674 8.490.524 19.383.483 1.671.732 21.055.215Transferler146.623 2.918.051 -3.064.674 -146.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-85.316 -18 -85.334 -85.334 2.812.585 -239.616 2.572.969 1.165.585 1.165.585 3.653.220 262.468 3.915.688Dönem Karı (Zararı)1.165.585 1.165.585 1.165.585 58.777 1.224.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-85.316 -18 -85.334 -85.334 2.812.585 -239.616 2.572.969 0 2.487.635 203.691 2.691.326Kar Payları-1.384.556 -1.384.556 -1.384.556 0 -1.384.556Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.066.203 1.066.203 -1.066.203 -1.066.203 -1.066.203 -1.066.203Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 -2.281.469 889 6.900 -481.830 6.091 -468.839 -468.839 14.194.068 -2.060.306 12.133.762 2.983.828 5.893.142 1.165.585 7.058.727 20.585.944 1.934.200 22.520.144Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.224.362 1.100.192DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-85.334 -7.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-109.212 -7.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-131 -387Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-19 -1.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.028 1.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.027 1.511Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1 57Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.776.660 872.921Yabancı Para Çevrim Farkları3.001.776 933.439Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.653 2.335Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)15.653 2.335Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-325.260 -114.926Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar13.774 29.554Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-726 2.043Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)14.500 27.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70.717 22.519Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-840 -467Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi71.557 22.986DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.691.326 865.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.915.688 1.965.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar262.468 30.123Ana Ortaklık Payları3.653.220 1.935.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023155BIST