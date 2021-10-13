***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2021 30/09/2021 21/10/2021Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970428BIST