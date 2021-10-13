***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
13.10.2021 18:20
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 21/10/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970428
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0895
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
18:05523,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 12,07
|Açılış
|: 523,45
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0679
|9,0741
|% 0,43
|
|Euro
|10,5084
|10,5207
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3466
|12,4085
|% 0,87
|
|Frank
|9,7689
|9,8277
|% 1,04
|
|Riyal
|2,4114
|2,4235
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,75
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,89
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,23
|