***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
13.10.2022 18:16
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 21 Ekim 2022 Cuma günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 21/10/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071752
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1501
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1852
En Düşük
17,9087
18:05990,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,21
|Açılış
|: 990,58
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5549
|18,5606
|% -0,02
|
|Euro
|18,1374
|18,1523
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8840
|20,9888
|% 1,64
|
|Frank
|18,4535
|18,5647
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-15,08
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-11,61
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.675
|6.746
|-47,00
|
|Yarım
|3.252
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
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