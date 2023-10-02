***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
02.10.2023 18:03
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçlarının 20 Ekim 2023 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki 10 gün boyunca "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 20/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198751
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0776
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1281
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -9,35
|Açılış
|: 1.618,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4559
|27,4600
|% 0,28
|
|Euro
|28,8596
|28,8804
|% -0,44
|
|Sterlin
|33,2159
|33,3825
|% -0,25
|
|Frank
|29,7944
|29,9739
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2987
|7,3353
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.805
|10.938
|-150,00
|
|Yarım
|5.419
|5.491
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|-0,78
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-1,43
|