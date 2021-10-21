***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
21.10.2021 18:12
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971735
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,2812
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5024
En Düşük
9,1938
18:0511,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,3167
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05543,62
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 15,83
|Açılış
|: 543,62
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4915
|9,4930
|% 3,05
|
|Euro
|11,0466
|11,0669
|% 2,95
|
|Sterlin
|13,0446
|13,1100
|% 2,75
|
|Frank
|10,2928
|10,3548
|% 3,10
|
|Riyal
|2,5229
|2,5355
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,28
|
|Altın Gr.
|543
|543
|15,45
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-1,13
|