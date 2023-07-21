***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
21.07.2023 18:31
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgilerini ve 2023 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174323
BIST
'
18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1897
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1452
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.700,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.700,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9335
|26,9390
|% 0,72
|
|Euro
|29,9748
|29,9815
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,5327
|34,7058
|% 0,59
|
|Frank
|30,9953
|31,1820
|% 0,79
|
|Riyal
|7,1600
|7,1959
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-5,80
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,44
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.111
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.556
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,07
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem