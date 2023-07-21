***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgilerini ve 2023 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174323BIST