***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021, 19.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.02.2021 ve 19.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan, yurtdışında toplamda 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935453BIST