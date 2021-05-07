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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi

07.05.2021 20:02



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021, 19.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.02.2021 ve 19.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan, yurtdışında toplamda 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935453


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Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
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