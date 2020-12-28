***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021Ek Açıklamalar09.12.2020 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1567 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arçelik Başvuru Formu .pdfEK: 2 Arçelik İhraç Belgesi .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895278BIST