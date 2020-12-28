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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.12.2020 19:20



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021

Ek Açıklamalar
09.12.2020 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1567 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arçelik Başvuru Formu .pdf
EK: 2 Arçelik İhraç Belgesi .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895278


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