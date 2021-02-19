***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,2198274 221,98274 15 1,8868532 188,68532Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.847.839.197,08 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülereka)Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasının,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğuVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.903.650.142,91 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğuGörülmüş olup, buna göreb)Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının1.438.733.419,06 TL pay sahiplerine birinci kar payı,61.266.580,94 TL pay sahiplerine ikinci kar payı,146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasıŞeklinde gerçekleştirilmesinin,c)Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinind)Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL'nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasınıne)VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000,00 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasınınf)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesining)Kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesinin23.03.2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.2052. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.466.755.275,53 2.942.427.867,894. Vergiler ( - ) 618.916.078,45 38.777.724,985. Net Dönem Kârı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,916. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.627.641,04 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.877.466.838,12 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.438.733.419,06 0* Nakit 1.438.733.419,06 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 61.266.580,94 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 146.621.358,98 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.201.217.838,1 1.257.028.783,9420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532TOPLAM 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur(**) Kar Payının 1.412.835.000,00 TL'sı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911257BIST