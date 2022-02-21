***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.02.2022 08:51
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin "BB-" olan kredi derecelendirme notunu "B+"'ye düşürmüş, "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 18 Şubat 2022 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003042
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0050
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,5011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 832,57
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6497
|13,6528
|% 0,04
|
|Euro
|15,4883
|15,5011
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,5234
|18,6163
|% 0,12
|
|Frank
|14,8542
|14,9436
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6279
|3,6461
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|832
|833
|0,10
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem