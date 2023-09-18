***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 18 Eylül 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin " BB-" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195679BIST