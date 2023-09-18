***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2023 13:57
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin "B" olan kredi derecelendirme notunu teyit etmiş, "Negatif" olan kredi görünümünü ise "Durağan" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 18 Eylül 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin " BB-" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195679
BIST
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16:417.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
|| -164,86
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:4127,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0380
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4128,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0188
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:411.671,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.671,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|384.745.753
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|371.291.580
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.346.252
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.212.764
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.462.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|220,10
|6.314.483.815
|% -3,08
|
|TUPRS
|138,80
|3.319.335.932
|% -1,91
|
|SISE
|52,85
|3.158.883.713
|% -3,12
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|EBEBK
|80,45
|2.789.274.172
|% 6,13
|
|ZOREN
|4,72
|876.214.914
|% -1,46
|
|SKBNK
|5,76
|1.025.754.241
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.551.611.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,25
|1.285.913.579
|% -1,20
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0128
|27,0231
|% 0,15
|
|Euro
|28,8302
|28,8419
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3659
|33,5332
|% 0,17
|
|Frank
|29,9661
|30,1466
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,12
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|