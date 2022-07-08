***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.07.2022 12:17
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/01/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
28/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/07/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 08.07.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,69 'a
(%96,85) yükseltilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar - Alınan Not (%)
Pay Sahipleri - (%95,77) Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık - (%98,72) Menfaat Sahipleri - (%99,48) Yönetim Kurulu - (%95,15) Toplam - (%96,85)
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor açıklama ekinde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu rapor Şirketimizin www.arcelikglobal.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile yayınlanmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,77 98,72 99,48 95,15 96,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044317
BIST