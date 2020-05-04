***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAB Komisyonu'nun, CRT pazarında rekabet ihlali gerekçesi ile bir grup üreticiye ceza uygulaması üzerine, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız uğradığımız zararın tazmini için bu üreticiler arasında yer alan tedarikçilerine dava açmıştır. Dava sürecinde uzlaşma yoluna gidilerek söz konusu CRT tedarikçilerimizden 20,15 milyon GBP ve 22,8 milyon Euro tazminat geliri elde edilmiş olup, bu tazminatın 6,9 milyon GBP (53 milyon TL) tutarındaki kısmı 31.12.2019 tarihli finansal raporlara yansıtılmıştır.Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.11.2017 tarih ve 934 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 4 Şubat 2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının tüm uzlaşma sözleşmeleri imzalanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842115BIST