***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan, "Arçelik Global Bağış ve Sponsorluk Politikası"nın, kabul edilmesine karar verilmiştir.Söz konusu politika www.arcelikas.com adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmakta olup, 23 Mart 2021 tarihli olağan genel kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919800BIST