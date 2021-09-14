***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında alınan, Şirketimizin "www.arcelikas.com" alan adlı internet sitesinin kapatılmasına, yerine "www.arcelikglobal.com" alan adının ticaret sicilinde tescil ve ilanına ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 14.09.2021 tarih, 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963838BIST