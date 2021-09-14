***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 21:18
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında alınan, Şirketimizin "www.arcelikas.com" alan adlı internet sitesinin kapatılmasına, yerine "www.arcelikglobal.com" alan adının ticaret sicilinde tescil ve ilanına ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 14.09.2021 tarih, 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963838
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4508
En Düşük
8,4235
18:059,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
9,9856
En Düşük
9,9534
18:05489,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,73
|Açılış
|: 489,71
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4303
|8,4320
|% 0,00
|
|Euro
|9,9572
|9,9689
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,6118
|11,6700
|% -0,16
|
|Frank
|9,1335
|9,1886
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2426
|2,2538
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,79
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,93
|73,93
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260