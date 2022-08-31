***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 09:05
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklarımız Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. ve Beko PLC tarafından Arçelik A.Ş.'ye sırasıyla 19.483.507 USD ve 10.608.000 GBP tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu temettü 30.08.2022 itibarıyla tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058997
BIST
10:523.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -27,70
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.132
10:5218,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:5218,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:52998,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,56
|Açılış
|: 998,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:52
|SMRTG
|41,18
|123.727.303
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,39
|10.359.253
|% 9,25
|
|VAKBN
|7,96
|1.265.440.498
|% 8,89
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.361.184
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,70
|11.540.649
|% -5,79
|
|THYAO
|71,10
|1.898.287.453
|% -2,74
|
|HALKB
|9,27
|1.777.944.106
|% 7,54
|
|VAKBN
|7,96
|1.265.440.498
|% 8,89
|
|PETKM
|14,16
|959.978.006
|% -1,80
|
|EKGYO
|4,05
|876.437.853
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,05
|876.437.853
|% 1,00
|
|HALKB
|9,27
|1.777.944.106
|% 7,54
|
|VAKBN
|7,96
|1.265.440.498
|% 8,89
|
|YKBNK
|7,02
|699.770.062
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,05
|265.875.013
|% 4,10
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1986
|18,2140
|% 0,16
|
|Euro
|18,2851
|18,3020
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0643
|21,1699
|% -0,07
|
|Frank
|18,5719
|18,6838
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,17
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-0,93
|