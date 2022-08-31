***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklarımız Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. ve Beko PLC tarafından Arçelik A.Ş.'ye sırasıyla 19.483.507 USD ve 10.608.000 GBP tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu temettü 30.08.2022 itibarıyla tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058997BIST