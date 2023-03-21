***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 18:20
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 16.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mustafa Rahmi Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Mehmet Ömer Koç'un getirilmelerine karar verilmiştir. Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Vekili Sn. Mehmet Ömer Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Semahat Sevim Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Robert Sonman, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'ndan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126826
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
17:5920,5218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1737
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.191,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -17,96
|Açılış
|: 1.191,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0231
|19,0288
|% 0,13
|
|Euro
|20,4895
|20,5075
|% 0,78
|
|Sterlin
|23,1308
|23,2468
|% -0,61
|
|Frank
|20,5061
|20,6297
|% 0,62
|
|Riyal
|5,0507
|5,0761
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM