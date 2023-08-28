***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 16:24
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Satınalma ve Tedarik Zincirinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Kozan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Arçelik'in ve Koç Topluluğunun bu acı kaybını tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Merhum'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189939
BIST
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16:397.983
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 265,87
|Açılış
|: 7.837
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|Önceki Kapanış
|: 7.717
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7.837
En Yüksek
7.987
16:3926,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0301
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:3928,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1240
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:391.635,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.635,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IZENR
|44,66
|910.736.195
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.554.450
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|720.066.209
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.291.826
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.818.822
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.866.115
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.201.205.225
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|54,85
|10.557.234.728
|% 6,92
|
|THYAO
|253,60
|8.653.743.573
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.927.430.231
|% 8,85
|
|TUPRS
|142,30
|6.290.795.150
|% 6,59
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,98
|1.352.148.593
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,07
|4.585.457.293
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,64
|2.234.813.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,18
|856.207.823
|% 3,98
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5581
|26,5636
|% 0,11
|
|Euro
|28,7190
|28,7366
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3274
|33,4945
|% 0,18
|
|Frank
|29,8970
|30,0771
|% 0,00
|
|Riyal
|7,0634
|7,0988
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.969
|11.053
|-48,00
|
|Yarım
|5.501
|5.548
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,07
|
Seans Raporu
16:39
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
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16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
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16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
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16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem