***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Satınalma ve Tedarik Zincirinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Kozan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Arçelik'in ve Koç Topluluğunun bu acı kaybını tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.Merhum'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189939BIST