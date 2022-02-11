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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.02.2022 19:14
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Evet
2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,362 20,8205 22,4846 64.343.999,99 Evet
3 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 4,9543 19,8716 21,4036 59.451.599,81 Evet
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 4,1259 16,5488 17,6056 49.510.799,82 Evet
5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
6 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022
7 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
8 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,1259 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001290


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Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
B. Petrol 94,94 94,94 3,53  
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