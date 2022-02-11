***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Evet2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,362 20,8205 22,4846 64.343.999,99 Evet3 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 4,9543 19,8716 21,4036 59.451.599,81 Evet4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 4,1259 16,5488 17,6056 49.510.799,82 Evet5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.20226 12.08.2022 11.08.2022 12.08.20227 11.11.2022 10.11.2022 11.11.20228 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,1259 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001290BIST