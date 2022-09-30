Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.09.2022 18:10
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Zorunlu alanlara yeni girişler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,2603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARCL32329
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1310 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 28.03.2023 itfa tarihli, TRFARCL32329 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 29.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 30.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.180
Değişim :  1,05% |  33,10
Açılış :  3.151  
Önceki Kapanış :  3.147  
En Yüksek
3.180 En Düşük
3.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4840 18,4941 % -0,06  
Euro 18,1128 18,1247 % -0,18  
Sterlin 20,5434 20,6464 % 0,17  
Frank 18,6433 18,7557 % -1,31  
Riyal 4,9049 4,9295 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.661 0,48  
Altın Gr. 987 988 -0,23  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.636 6.745 13,00  
Yarım 3.229 3.297 6,00  
Çeyrek 1.619 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,05 0,21  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,09  
B. Petrol 85,28 85,28 -1,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru