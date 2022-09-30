***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Zorunlu alanlara yeni girişler yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.03.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,2603Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARCL32329Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 30.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1310 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 28.03.2023 itfa tarihli, TRFARCL32329 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 29.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 30.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066397BIST