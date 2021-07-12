***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.07.2021 19:47
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12.07.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -
Ek Açıklamalar
01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 12.07.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950454
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0408
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00501,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 501,33
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6365
|8,6421
|% -0,18
|
|Euro
|10,2445
|10,2533
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0113
|% -0,40
|
|Frank
|9,3950
|9,4516
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% -0,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,60
|