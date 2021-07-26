***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26.07.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -ARCLK, TRAARCLK91H5 13.07.2021 430.000 0,064 32,112 -ARCLK, TRAARCLK91H5 26.07.2021 1.000.000 0,148 32,426 -Ek Açıklamalar01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.07.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 26.07.2021 tarihinde 32,24 TL - 32,60 TL fiyat aralığından (ortalama 32,4261 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 2.280.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,3374)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951865BIST