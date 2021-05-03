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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.05.2021 22:29



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.com
Özkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Alper Gür Yönetici - Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasası Uyum 01.05.2021 0 212 314 31 47 alper.gur@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 207503 / 701356 / 309542 / 912739
Öktem Söylemez Kıdemli Uzman - Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasası Uyum 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934284


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Riyal 2,1946 2,2056 % -0,24  
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Altın Ons 1.791 1.791 22,21  
Altın Gr. 476 476 5,01  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,83 26,86 0,92  
Gümüş Gr. 7,13 7,14 0,23  
B. Petrol 67,48 67,48 0,72  
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