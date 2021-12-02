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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.12.2021 18:18
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.com
Özkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Öktem Söylemez Kıdemli Uzman - Yatırımcı İlişkileri 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990
Begüm Olgaç Kıdemli Uzman -Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum 16.08.2021 0 212 314 39 56 begum.olgac@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 208461 / 702124 / 307408




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980728


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7114 13,7132 % 3,05  
Euro 15,4801 15,5436 % 3,18  
Sterlin 18,1654 18,2565 % 3,19  
Frank 14,8139 14,9032 % 2,88  
Riyal 3,6400 3,6583 % 2,92  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 -13,45  
Altın Gr. 777 777 16,16  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 0,13  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,33  
B. Petrol 69,69 69,69 0,82  
Seans Raporu 18:05
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