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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2023 18:25
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 01.04.2022 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Mine Şule Yazgan Kıdemli Direktör-Finansman ve Kurumsal Risk 01.11.2022 0 212 314 30 60 minesule.yazgan@arcelik.com
Öktem Söylemez Kıdemli Lider-Yatırımcı İlişkileri 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990
Begüm Olgaç Kıdemli Lider-Sermaye Piyasası Uyum 16.08.2021 0 212 314 39 56 begum.olgac@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 208461 / 702124 / 307408




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143277


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Altın Gr. 1.244 1.244 1,98  
Cumhuriyet 9.013 9.149 16,00  
Tam 9.118 9.433 151,00  
Yarım 4.450 4.586 48,00  
Çeyrek 2.232 2.300 21,00  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,10  
Gümüş Gr. 15,63 15,65 0,05  
B. Petrol 80,08 80,08 1,86  
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