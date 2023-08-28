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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2023 16:24
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ardutch B.V. CEO
ÖZKAN ÇİMEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü
NİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket Müdürü
CEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
MEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ZAFER ÜSTÜNER Genel Müdür Yardımcısı - Ticari - Asya Pasifik İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü
AKIN GARZANLI Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Global Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Global Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü
UTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Direktörü
HASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189941


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 910.243.908 % 10,00  
CRFSA 83,05 115.270.086 % 10,00  
FZLGY 23,98 186.322.731 % 10,00  
YAPRK 140,80 117.636.471 % 10,00  
GOKNR 30,14 354.396.802 % 10,00  
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Dolar 26,5600 26,5652 % 0,12  
Euro 28,7154 28,7327 % 0,42  
Sterlin 33,3333 33,5005 % 0,20  
Frank 29,9082 30,0884 % 0,04  
Riyal 7,0606 7,0960 % 0,13  
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Altın Ons 1.916 1.917 1,51  
Altın Gr. 1.634 1.634 0,09  
Cumhuriyet 11.198 11.373 -96,00  
Tam 10.962 11.043 -58,00  
Yarım 5.498 5.543 -29,00  
Çeyrek 2.740 2.771 -15,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,02  
Gümüş Gr. 20,54 20,57 -0,10  
B. Petrol 84,00 84,00 0,05  
Seans Raporu 16:37
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