***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2023 16:24
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ardutch B.V. CEO
ÖZKAN ÇİMEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü
NİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket Müdürü
CEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
MEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ZAFER ÜSTÜNER Genel Müdür Yardımcısı - Ticari - Asya Pasifik İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü
AKIN GARZANLI Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Global Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Global Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü
UTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Direktörü
HASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189941
BIST