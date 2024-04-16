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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2024 19:28
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 01.04.2022 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Mine Şule Yazgan Kıdemli Direktör-Finansman ve Kurumsal Risk 01.11.2022 0 212 314 30 60 minesule.yazgan@arcelik.com
Delal Alver Kıdemli Lider-Sermaye Piyasası Uyum 08.01.2024 0 212 314 39 56 delal.alver@arcelik.com
Sezer Ercan Kıdemli Lider-Yatırımcı İlişkileri 15.04.2024 0 212 705 96 81 sezer.ercan@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213631, 309533, 703306, 603844




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273130


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4933 32,5118 % 0,31  
Euro 34,5149 34,5654 % 0,21  
Sterlin 40,3384 40,5406 % 0,17  
Frank 35,5560 35,7342 % 0,16  
Riyal 8,6577 8,7011 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 961,19 962,49 % 0,66  
Paladyum 1.013,66 1.016,43 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.386,43 2.386,91 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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