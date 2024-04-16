***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzkan Çimen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 01.04.2022 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.comMine Şule Yazgan Kıdemli Direktör-Finansman ve Kurumsal Risk 01.11.2022 0 212 314 30 60 minesule.yazgan@arcelik.comDelal Alver Kıdemli Lider-Sermaye Piyasası Uyum 08.01.2024 0 212 314 39 56 delal.alver@arcelik.comSezer Ercan Kıdemli Lider-Yatırımcı İlişkileri 15.04.2024 0 212 705 96 81 sezer.ercan@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213631, 309533, 703306, 603844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273130BIST