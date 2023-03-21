***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.03.2023 18:21
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:
Yönetim Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve 1112 nolu kararı ile oluşturulan çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Kamil Ömer Bozer'in ve üyeliğe Ahmet Turul'un getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 3 üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Turul'un ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Özkan Çimen'in getirilmesine, Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine, Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mustafa Rahmi Koç'un ve üyeliklerine Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç ve Aykut Ümit Taftalı'nın getirilmesine, Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126828
BIST
17:594.907
En Yüksek
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|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
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5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0231
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|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 19,3000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,9338
17:5920,5150
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|: 0,82%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:591.190,87
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|: -1,55%
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|Açılış
|: 1.190,87
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|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
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1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0185
|19,0231
|% 0,10
|
|Euro
|20,4983
|20,5150
|% 0,82
|
|Sterlin
|23,1308
|23,2468
|% -0,61
|
|Frank
|20,5061
|20,6297
|% 0,62
|
|Riyal
|5,0507
|5,0761
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
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17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
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17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM