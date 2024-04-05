***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2024 18:35
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden: • Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mustafa Rahmi Koç'un, üyeliklerine Sayın Mehmet Ömer Koç'un, Sayın Semahat Sevim Arsel'un, Sayın Yıldırım Ali Koç'un, Sayın Caroline Nicole Koç'un ve Sayın A. Ümit Taftalı'nın getirilmesine, • Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ahmet Turul'un, üyeliğine Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'un getirilmesine, • Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın 'ın, üyeliğine Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine, Galya Frayman Molinas
• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ahmet Turul'un, üyeliklerine Sayın Levent Çakıroğlu'nun ve Sayın Özkan Çimen'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, • Şirketin Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu
ve Sayın Fatih Özkadı'nın görevlendirilmesine
karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268807
BIST