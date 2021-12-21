***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:00
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984932
BIST
17:141.814
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -78,25
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:1412,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0790
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:1414,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0579
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:14722,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,03
|Açılış
|: 722,21
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BURCE
|34,08
|31.703.293
|% 701,88
|
|KRDMD
|9,30
|1.754.936.285
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,30
|52.702.133
|% 291,71
|
|KRDMA
|7,98
|101.641.531
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|47.951.399
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.450.084
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,27
|11.200.685
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|25.307.064
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|12.600.683
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,50
|10.121.577
|% -22,21
|
|GARAN
|11,86
|4.212.693.818
|% 4,22
|
|SISE
|13,28
|3.208.692.617
|% -9,97
|
|EREGL
|25,46
|2.930.978.886
|% -9,91
|
|THYAO
|19,27
|2.201.617.231
|% -3,31
|
|YKBNK
|3,46
|2.003.398.670
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.003.398.670
|% 2,98
|
|GARAN
|11,86
|4.212.693.818
|% 4,22
|
|TSKB
|1,47
|382.671.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|573.047.816
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.208.692.617
|% -9,97
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4475
|12,4856
|% -0,63
|
|Euro
|14,0938
|14,1510
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6163
|16,6996
|% 0,28
|
|Frank
|13,5138
|13,5952
|% 0,07
|
|Riyal
|3,3208
|3,3375
|% -0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,63
|
|Altın Gr.
|719
|719
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|4.818
|4.891
|-422,00
|
|Tam
|4.787
|4.924
|-434,69
|
|Yarım
|2.313
|2.382
|-210,27
|
|Çeyrek
|1.160
|1.191
|-105,13
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,10
|0,04
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:14
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17:29GSDDE
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 969, 579 adet işlem
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17:28FROTO
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17:26ISDMR
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17:25XU100
Endeks 1, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 89 altında . İşlem hacmi 37, 700.00 milyon TL de