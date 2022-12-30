***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 17:38
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARCLK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091542
BIST
17:295.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,83
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:2918,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:2920,0144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:291.094,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.094,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.393.241
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.133.595
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.118.466
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.533.552
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.921.466
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,10
|405.741.201
|% -5,79
|
|ASELS
|63,05
|9.957.148.492
|% 7,23
|
|THYAO
|141,80
|5.713.396.225
|% -0,35
|
|TUPRS
|532,80
|5.039.305.337
|% 5,19
|
|TCELL
|38,62
|4.928.363.874
|% 1,10
|
|PETKM
|20,12
|4.217.588.188
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,88
|4.155.608.675
|% 3,02
|
|DOHOL
|10,57
|3.654.867.466
|% 4,24
|
|YKBNK
|11,87
|2.713.658.703
|% -1,08
|
|PETKM
|20,12
|4.217.588.188
|% 1,31
|
|ISCTR
|12,88
|2.642.553.273
|% -0,31
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7131
|18,7220
|% 0,09
|
|Euro
|20,0022
|20,0144
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5482
|22,6613
|% 0,19
|
|Frank
|20,2178
|20,3396
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,09
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,78
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.400
|7.454
|21,00
|
|Yarım
|3.584
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44PAPIL
Yüzde 5.39 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 967, 104 adet işlem
-
17:43PINSU
Yüzde 4.80 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 384, 429 adet işlem
-
17:41TTKOM
Yüzde 6.29 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 341, 782 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 03 artarak (% 1.17 ) 5, 984
-
17:40XU100
Endeks 5, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 98, 022.00 milyon TL de