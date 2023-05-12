***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 12:04
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150742
BIST
13:574.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5719,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0555
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5721,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0584
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:571.263,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.263,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:57
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,12
|53.682.760
|% 9,14
|
|LUKSK
|69,75
|6.095.965
|% 7,39
|
|CCOLA
|290,10
|400.782.888
|% 6,46
|
|OZRDN
|14,86
|22.969.011
|% 6,37
|
|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,53
|92.136.081
|% -6,79
|
|PAMEL
|163,80
|39.844.090
|% -5,97
|
|DIRIT
|5,36
|81.880
|% -5,96
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|KCHOL
|98,90
|3.501.101.912
|% 2,38
|
|THYAO
|133,70
|3.285.825.635
|% -1,91
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|TUPRS
|72,00
|2.172.896.749
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|EKGYO
|5,95
|1.030.840.053
|% 0,34
|
|SKBNK
|2,44
|253.049.904
|% 0,00
|
|TSKB
|4,45
|382.715.999
|% -1,33
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5820
|19,6022
|% 0,28
|
|Euro
|21,4006
|21,4220
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4958
|24,6186
|% 0,46
|
|Frank
|21,8503
|21,9820
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2085
|5,2347
|% 0,24
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|-10,91
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|9.428
|9.568
|-88,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.592
|4.778
|-86,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.374
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,19
|