***ARCLK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.01.2023 10:05
***ARCLK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arçelik A.Ş.'den gelen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102748
BIST
10:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 29,15
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.243
En Düşük
5.194
10:0518,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:0520,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:051.153,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.153,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ONCSM
|45,24
|820.292
|% 9,97
|
|SDTTR
|82,85
|63.560.442
|% 9,95
|
|SOKE
|10,96
|2.048.249
|% 9,93
|
|DAGI
|6,65
|3.181.066
|% 9,92
|
|ARMDA
|336,90
|1.973.223
|% 9,74
|
|ADEL
|117,10
|695.525
|% -4,80
|
|TERA
|21,70
|2.204.926
|% -3,56
|
|GMTAS
|8,04
|7.877.560
|% -3,13
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|MSGYO
|7,22
|695.600
|% -2,83
|
|EKGYO
|8,36
|459.346.403
|% 2,20
|
|EREGL
|40,98
|337.764.949
|% -0,10
|
|THYAO
|143,60
|336.310.909
|% -0,55
|
|KOZAA
|54,30
|212.396.126
|% 4,42
|
|ASELS
|57,95
|204.148.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,36
|459.346.403
|% 2,20
|
|VAKBN
|10,58
|149.125.715
|% 0,95
|
|HALKB
|12,33
|130.392.782
|% 3,79
|
|ISCTR
|11,38
|120.240.700
|% 0,35
|
|AKBNK
|17,27
|163.196.682
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7966
|% 0,06
|
|Euro
|20,3225
|20,3346
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8339
|22,9484
|% -0,04
|
|Frank
|20,2288
|20,3507
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,02
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-7,84
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-5,98
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.804
|7.872
|-28,00
|
|Yarım
|3.802
|3.852
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.907
|1.926
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,54
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|0,07
|