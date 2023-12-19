***ARCLK* *KCHOL*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK******KCHOL*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulan ve 31 Aralık 2023'e kadar geçerliliği olan Şirketimizin %45, ana ortağımız Koç Holding A.Ş.'nin %5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığımız Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerini düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi'nin, 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde bir (1) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227109BIST