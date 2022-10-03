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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.10.2022 19:16
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 - 10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.10.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066854


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Yarım 3.295 3.348 57,00  
Çeyrek 1.653 1.674 28,00  
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