***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.10.2022 19:16
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 - 10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.10.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066854
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,5830
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|Önceki Kapanış
|: 18,5800
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18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0756
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.011,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 23,19
|Açılış
|: 1.011,32
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.011,97
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5328
|18,5539
|% 0,28
|
|Euro
|18,1821
|18,2119
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8371
|20,9416
|% 1,13
|
|Frank
|18,5802
|18,6921
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9183
|4,9430
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|34,02
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|23,43
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.773
|6.855
|123,00
|
|Yarım
|3.295
|3.348
|57,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|1,59
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,97
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN