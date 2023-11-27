***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.11.2023 22:26
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2023 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." seçilmesi ile ilgili teklifin ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220397
BIST