***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.12.2020 18:24
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ekteki gibidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/03/2020 16/03/2020 10037
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895751
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05447,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 447,15
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3699
|7,3746
|% -0,28
|
|Euro
|9,0354
|9,0478
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0353
|% 0,35
|
|Frank
|8,3071
|8,3572
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,80
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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