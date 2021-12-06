***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
06.12.2021 20:11
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/12/2021 01/12/2021 10463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981310
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0727
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0561
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05789,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,07
|Açılış
|: 789,60
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7898
|13,7913
|% 0,53
|
|Euro
|15,5512
|15,5923
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2396
|18,3310
|% 0,72
|
|Frank
|14,8399
|14,9293
|% -0,30
|
|Riyal
|3,6691
|3,6876
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,66
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|2,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem