***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.02.2022 18:27
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/02/2022 01/02/2022 10507
4 20/12/2021 20/12/2021 10476
6 01/12/2021 01/12/2021 10463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001634
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0100
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6086
En Düşük
13,5746
18:0515,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0390
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4018
En Düşük
15,3518
18:05818,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,52
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5979
|13,6022
|% 0,07
|
|Euro
|15,3725
|15,4012
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 0,50
|
|Frank
|14,6259
|14,7140
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-0,32
|
|Altın Gr.
|818
|819
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|0,03
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında