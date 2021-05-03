***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler26.407.760 -26.407.760 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)6.746.401 6.746.401 6.746.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.269 19.269 19.269Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 5.875.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 30.961.672Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 27.767 54.540.513 6.746.401 116.151.353 116.151.353Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler65.669.260 -65.669.260 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)18.222.905 18.222.905 18.222.905Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.133 35.133 35.133Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değiş 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 59.665 1.340.006 117.319.767 18.222.905 191.779.015 191.779.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.436.259 7.563.545Dönem Karı (Zararı)18.222.905 6.746.401Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.222.905 6.746.401Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.535.604 1.836.408Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.586.718 1.396.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.094.617 558.344Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.094.617 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 558.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler181.542 72.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 181.542 72.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-301.714 -140.815Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -264.863Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 103.910Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 13.358 867.694Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -154.119 -1.008.509Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -25.559 -49.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.295.974 -1.010.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-565.742 419.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-565.742 419.512Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.934.552 280.810Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.323.349 -1.124.671İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.323.349 -1.124.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)50.227 144.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.433 11.091İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.433 11.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-378.229 -742.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-372.830 -722.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.399 -19.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.462.535 7.572.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.757Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.519 -8.743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.200.517 -25.523.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.200.517 -25.523.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -54.871 -3.362.034Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -17.145.646 -22.161.162FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.434 37.004.181Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.356.250Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.491 167.509Kredilerden Nakit Girişleri42.491 167.509Ödenen Faiz-262.920Alınan Faiz264.863Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)280.176 19.044.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)280.176 19.044.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.282.062 1.744.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.562.238 20.789.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.562.238 27.282.062Ticari Alacaklar62.021.868 62.550.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.021.868 62.550.745Stoklar7 637.484 3.572.036Peşin Ödenmiş Giderler158.203 140.403İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 158.203 140.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.821Diğer Dönen Varlıklar1.058.044 700.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.058.044 700.562ARA TOPLAM91.437.837 94.258.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.437.837 94.258.629DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 5.836.275 6.192.121Taşıtlar10 1.041.554 1.105.585Mobilya ve Demirbaşlar10 4.792.979 5.084.163Özel Maliyetler10 1.742 2.373Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 108.675.491 93.705.844Diğer Haklar346 376Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11 108.675.145 93.705.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR114.537.966 99.924.165TOPLAM VARLIKLAR205.975.803 194.182.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 5.491.815 4.674.158İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.491.815 4.674.158Banka Kredileri4 5.491.815 4.674.158Ticari Borçlar5 3.098.410 9.562.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.098.410 9.562.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 641.767 591.540Diğer Borçlar6 101.588 115.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 101.588 115.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 17.700 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 17.700Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 10.369 33.468Kısa Vadeli Karşılıklar430.691 294.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 430.691 294.588ARA TOPLAM9.792.340 15.271.295TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.792.340 15.271.295UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 3.690.182 4.624.358İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 3.690.182 4.624.358Banka Kredileri4 3.690.182 4.624.358Uzun Vadeli Karşılıklar175.112 186.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 175.112 186.346Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 539.154 579.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.404.448 5.390.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.196.788 20.661.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.779.015 173.520.977Ödenmiş Sermaye15 23.875.000 23.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.961.672 30.961.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.665 24.532Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.665 24.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.665 24.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 1.340.006Yasal Yedekler1.340.006 1.340.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları117.319.767 51.650.507Net Dönem Karı veya Zararı18.222.905 65.669.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR191.779.015 173.520.977TOPLAM KAYNAKLAR205.975.803 194.182.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 32.614.170 13.865.939Satışların Maliyeti16 -7.415.577 -4.640.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.198.593 9.225.807BRÜT KAR (ZARAR)25.198.593 9.225.807Genel Yönetim Giderleri17 -1.051.620 -921.690Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -10.677.104 -910.475Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.029.536 867.694Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -172.260 -1.567.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.327.145 6.693.842FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.327.145 6.693.842Finansman Gelirleri19 2.903.145 191.935Finansman Giderleri19 -1.032.944 -189.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.197.346 6.696.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.559 49.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -23.888 -4.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 49.447 54.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.222.905 6.746.401DÖNEM KARI (ZARARI)18.222.905 6.746.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.222.905 6.746.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,76000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.133 19.269Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.916 24.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.783 -5.435Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.783 -5.435Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.133 19.269TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.258.038 6.765.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.258.038 6.765.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934226BIST