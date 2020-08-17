***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.07.2020Genel Kurul Tarihi 06.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.08.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında hazırlanan Şirketin Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,12 - 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin genel kurulun onayına sunulması,16 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,20 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ek-1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ek-2 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 5 Ek-3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Ek-4 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Ek-5 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Ek-6 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 Ek-7 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,06.08.2020 Perşembe günü saat 14:00'de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 imzalı hazirun-listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 06.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2020 tarihinde tescil edilmiş, 13.08.2020 Tarihli 10137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869516BIST