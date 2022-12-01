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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.12.2022 19:01
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/10/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/10/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/11/2022
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
7.748.499 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
7.748.499 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,79% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar

13.10.2022 tarihinde düzenlenen "T.C. Milli Savunma Bakanlığı 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 01.12.2022 tarihinde 7.748.499,00 TL bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083754


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Yarım 3.485 3.546 48,00  
Çeyrek 1.748 1.773 25,00  
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