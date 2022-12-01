***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımıİhaleyi Açan TarafMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı13/10/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi13/10/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih16/11/2022İhale SonucuEn avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli7.748.499 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım7.748.499 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,79% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)Açıklamalar13.10.2022 tarihinde düzenlenen "T.C. Milli Savunma Bakanlığı 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 01.12.2022 tarihinde 7.748.499,00 TL bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083754BIST