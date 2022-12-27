***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 27 Adet Sunucu Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı30/11/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/11/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/12/2022İhale SonucuEn avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli15.380.000 TL (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım15.380.000 TL (KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)5,53% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)Açıklamalar30.11.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 27.10.2022 tarihinde 15.380.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090363BIST