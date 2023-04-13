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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.04.2023 18:35
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Bilişim Destek Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
20/01/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/04/2023
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
11.823.000 (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
11.823.000 (KDV Hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,13% (31.12.2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar

20.01.2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilişim Destek Hizmet Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 13.04.2023 tarihinde 11.823.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137787


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POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
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Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.702 8.785 110,00  
Yarım 4.250 4.299 54,00  
Çeyrek 2.125 2.149 27,00  
Gümüş.Ons 25,86 25,90 0,38  
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B. Petrol 86,56 86,56 -0,77  
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