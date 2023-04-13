***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBilişim Destek Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı20/01/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi20/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih13/04/2023İhale SonucuEn avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli11.823.000 (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım11.823.000 (KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,13% (31.12.2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)Açıklamalar20.01.2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilişim Destek Hizmet Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 13.04.2023 tarihinde 11.823.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137787BIST