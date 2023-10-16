***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkıllı Ulaşım Sistemleriİhaleyi Açan TarafTÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı2023/10Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi18/07/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuolumluİhale Bedeli8.439.000 (KDV HARİÇ)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım8.439.000 (KDV HARİÇ)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1,52 (31.12.2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)Açıklamalar18.07.2023 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (Aus İş Paketi 3) Hizmet Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 8.439.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanarak, kurum tarafından 16.10.2023 tarihi itibariyle tarafımıza bildirilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206957BIST