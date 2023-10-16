***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
16.10.2023 18:22
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akıllı Ulaşım Sistemleri
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2023/10
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
olumlu
İhale Bedeli
8.439.000 (KDV HARİÇ)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
8.439.000 (KDV HARİÇ)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,52 (31.12.2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
18.07.2023 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (Aus İş Paketi 3) Hizmet Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 8.439.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanarak, kurum tarafından 16.10.2023 tarihi itibariyle tarafımıza bildirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206957
BIST