***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafTÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı14.03.2024Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/03/2024İhalenin Sonuçlandığı Tarih29/03/2024İhale SonucuEn avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli29.791.118 TL (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım29.791.118 TL (KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)5,36 (31.12.2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarŞirketimiz, "T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmet Alımı" işi kapsamında 14 personel istihdamıyla "KURUM bünyesinde mevcutta yürütülen veya yeni sunulacak e-devlet dönüşümü ve/veya alt yapısı ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin devamlılığının sağlanması kapsamında, KURUM'un yürürlükteki ilgili yönetmeliğine, mevzuatına ve iş süreçlerine uygun olarak sürdürülebilir sistemin sağlanması için yazılımın güncellenmesi, gerekli görülen entegrasyonların sağlanması, eğitim ve teknik destek verilmesi, uygulama yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması, bakım ve idame hizmetleri" projesi için 14.03.2024 tarihinde açılan ihaleye en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 29.03.2024 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 29.791.118 TL (KDV Hariç) bedel ile ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264652BIST