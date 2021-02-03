***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859127Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce olarak sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraf işlemleriyle ilgili 2020 yılı bağımsız denetim raporunun 20 sayılı dipnotunda bilgi bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907335Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıwww.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket PolitikalarıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866072Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin genel kurula katılımı Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmiştir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel kurula katılan menfaat sahipleriyle ilgili bilgi toplantı tutanağında ve hazirun listesinde bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8660721.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı Pay Miktarı: 3.000.000 TL- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 60,731.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde madde bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket PolitikalarıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulu, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı06/08/2020 0 % 61 % 12,56 % 48,17 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Tutanakları Kurumsal internet sitemizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında yöneltilen soru ve cevaplara toplantı tutanağında yer verilmiştir. Madde 19 23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866072İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/ 10. SayfaFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/ 11. SayfaFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/ 11. SayfaFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/ 10. SayfaFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu/ 11. Sayfa4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıwww.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket PolitikalarıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/ 15. SayfaBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 10 10Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 66 % 33 2 2Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66 % 33 2 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiŞirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiArda ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ), Gürkan BİLGİN ( Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Sabri Çağrı ÇAKIR ( Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Aytekin DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Gürkan BİLGİN, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çağrı ÇAKIR şirketimizi sınırlı yetkiyle temsil etmektedir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıŞirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞİcra başkanı / genel müdürün adıArda ÖDEMİŞYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıŞirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.Kadın üyelerin sayısı ve oranıSayı: 1, Oran:% 16Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Adına ARDA ÖDEMİŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)DOĞAN ÖDEMİŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)GÜRKAN BİLGİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)AYTEKİN DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)NÜKHET DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin Tazminat politikası bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıBulunmamaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriBulunmamaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİnsan Kaynakları Departmanı3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.ardbilisim.com.tr - İletişim/ İK PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin yazılı etik kurallar politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHer türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıwww.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket PolitikalarıKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Bilgiler-Genel BilgilerKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe / İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu : 12. Sayfab) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu: 10. Sayfac) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu : 11. Sayfaç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu : 48. Sayfad) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu : 48. Sayfae) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu: 49. Sayfaf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı26Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantıdan 7 gün öncesinde sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıwww.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu: 9. SayfaKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866091Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Nükhet Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Aytekin Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Nükhet Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Doğan Ödemiş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sabri Çağrı Çakır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Nükhet Doğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gürkan Bilgin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Damla Mermeroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907338BIST