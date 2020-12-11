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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2020 09:40



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 2020 3. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892728


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Tam 3.075 3.153 -2,79  
Yarım 1.486 1.525 -1,35  
Çeyrek 745 763 -0,67  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,04  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,01  
B. Petrol 50,43 50,43 0,18  
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