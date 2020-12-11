***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 09:40
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 3. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892728
BIST
10:141.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.356
En Düşük
1.349
10:147,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9366
En Düşük
7,8772
10:149,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:14468,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 468,49
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:12
|LINK
|56,65
|17.546.856
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|43.941.877
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,45
|1.461.037
|% -6,13
|
|SISE
|7,16
|380.503.632
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|222.434.449
|% -0,53
|
|ODAS
|3,75
|160.913.591
|% -3,35
|
|ASELS
|17,34
|112.765.573
|% -1,64
|
|PETKM
|4,74
|86.473.984
|% 0,42
|
|SISE
|7,16
|380.503.632
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|160.913.591
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,43
|44.661.119
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,82
|55.336.465
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,92
|69.982.231
|% -0,68
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9217
|7,9289
|% 0,49
|
|Euro
|9,6311
|9,6393
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,5254
|10,5782
|% 0,59
|
|Frank
|8,9111
|8,9648
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1067
|2,1173
|% 0,42
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,92
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|0,18
|